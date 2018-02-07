Skandalın altından PKK çıktı
Türk ordusu Afrin'de terörist gruplara karşı kimyasal silah kullanıyor şeklinde skandal bir habere imza atan İran devlet televizyonuyla ilgili şoke eden gerçek.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin İran devlet televizyonunda yayınlanan haberde herhangi bir delile dayanmadan "Türk ordusunun Afrin'de kimyasal silah kullandığı" iddia edildi.
Skandalın altından PKK çıktı
Devlet televizyonunun internet sitesi IRIB, iddiayı yine devlete bağlı Arapça yayın yapan El Alem'e dayandırarak yayınladı ancak söz konusu kanalda böyle bir iddiaya yer verilmediği görüldü. Öte yandan kurumun, terör örgütü PYD/PKK kaynaklarına dayanarak böyle bir iddiayı ortaya attığı öğrenildi.