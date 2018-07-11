Skandal pankartlara tutuklama

ODTÜ'de mezuniyet töreninde taşıdıkları skandal pankart sebebiyle gözaltına alınan 4 öğrenci tutuklandı.

Güncellenme 11 Temmuz 2018 09:40

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde taşıdıkları skandal pankart sebebiyle gözaltına alınan 4 öğrenci hakkında tutuklama kararı verildi. Pankartın hazırlandığı baskı evi çalışanı ise serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltı

ODTÜ'de 6 Temmuz'da gerçekleşen diploma töreninde 4 öğrenci, 7 Temmuz günü "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

8 Temmuz'da da pankartı hazırlattığı belirtilen Ö.K. ile söz konusu pankartı bastığı öne sürülen Ş.D. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

4 öğrenci hakkında tutuklama kararı verilirken pankartın hazırlandığı baskı evi çalışanı ise serbest bırakıldı.

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