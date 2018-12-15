Skandal ifadeler! Başörtülüler bu sektörde çalışamaz

İstanbul’da yapım koordinatörlüğü yapan Alpaslan, başörtülü olduğu için kendisini film çekim ekibine almayan yapımcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Güncellenme 15 Aralık 2018 15:20

İstanbul’da yapım koordinatörlüğü yapan Zeynep Sebiha Alpaslan, yapımcı M.Ç.’nin kişilik haklarına aykırı ve ayrıştırıcı cümlelerle kendisini aşağılaması sonucu oluşan maddi manevi zararın giderilmesi talebiyle hazırladığı suç duyurusu dilekçesini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

“Başörtülü olarak bu sektörde çalışamazsın”

Dilekçesinde yapımcı M.Ç. ile arasında geçen diyaloğa yer veren Alparslan, telefon ve aracı kişiler üzerinden anlaştığı proje bazlı kısa dönemli freelance prodüksiyon işini konuşmak üzere yapım şirketine gittiğini, başörtülü olmasından dolayı proje yapımcısı M.Ç’nin, 'Benim prodüktörlüğünü yaptığım projelerde kapalılarla çalışmıyoruz. Keşke senin başörtülü olduğun önceden söylenseydi. Nasıl ben mini etekle bazı yerlerde çalışamıyorsam sen de başörtülü olarak bu sektörde çalışamazsın' şeklinde ayrıştırıcı ifadeler kullandığını ve kendisin, aşağıladığını belirtti.

“Psikolojisini olumsuz yönde etkiledi”

Bu diyaloğun sağlığı ve psikolojisini olumsuz yönde etkilediğini belirten Alpaslan, dilekçesinde, "Maddi ve manevi zararımın giderilmesi ve hakkımda konuşma yasağı kararı verilmesi talebinde bulunmak zaruri bir hal almıştır" ifadelerini kullandı.

Alparslan, suç duyurusu dilekçesini sunmasından sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda müşteki sıfatıyla da ifade verdi.

“Reklam sektöründe yok”

İfadesinde, M.Ç.’nin bulunduğu iş yerinde çalışacağını anlatan Alpaslan, bu kişinin 12 Aralık'ta prodüksiyon şirketindeki odasına çağırarak kendisine, "Prodüktörlüğünü yaptığım şirkette başörtülülerle zaten çalışmıyoruz, buradaki hiçbir yönetmen başörtülülerle çalışmaz, reklam sektöründe yok. Nasıl ben mini eteğimle bazı yerlerde çalışamıyorsam senin de anlaman lazım, başörtün ile bu sektörde çalışamazsın, kardeşin kapalı olduğunu önceden söylemeliydi, bilseydim en başından hiç anlaşmazdım, marka ve çalıştığım ajans da istemez." şeklinde sözler söylediğini aktardı.

“Kardeşi de bu şirkette çalışıyormuş”

Kardeşinin de dönemsel olarak proje bazlı prodüksiyon asistanı olarak söz konusu iş yerinde çalıştığını belirten Alpaslan, bu olayın ardından kardeşinin de buradan ayrıldığını aktardı.

“Dış görünüşün nedeniyle seninle çalışmak istemiyorum"

Alpaslan ifadesinde, 14 Aralık'ta aralarındaki mesajlaşmanın ardından telefonla konuştuğu M.Ç'nin kendisine, "seninle dış görünüşün nedeniyle çalışmak istemiyorum" dediğini belirterek şikayetçi olduğunu anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konu ile ilgili soruşturma başlattı.