Skandal görüntülere YSK'dan açıklama geldi!

YSK Başkanı Güven, hem Belçika'da hem de Türkiye'de oy kullanan seçmenin gözaltına alındığını duyurdu.

Güncellenme 20 Haziran 2018 10:16

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, dün sosyal medyada yayılan gurbetçi bir seçmenin hem Belçika'da hem de Türkiye'de oy kullandığı görüntüler hakkında açıklama yaptı. Güven, bu kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İki kere oy kullandı

S.E. adlı seçmenin hem Belçika'da hem de Türkiye'de oy kullanarak bu anı kamera alması büyük tepki çekmişti. S.E., iki kere oy kullandığına dair görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaşmıştı.

Sandıklar aynı anda açılacak

Konuyla ilgili açıklama yapan YSK başkanı, 60 ülke 123 temsilcilikte çalışma yaptıklarını, ekibin çok yoğun çalıştığını, bu çalışmada emeği geçen başta dışişleri personeli olmak üzere herkese teşekkür ettiğini, uçaklarla bugün Avrupa'nın tamamını getireceklerini, seçim günü sandıklar açıldıktan sonra aynı anda o sandıkları açmaya başlayacaklarını söyledi.

Faklı kimlikle oy kullanmış

Dün itibariyle sosyal medyada bir haber dolaştığına dikkati çeken Güven, Belçika'da bir vatandaşın oy kullandıktan sonra İzmir'de Adnan Menderes Havalimanında da oy kullandığına yönelik kendi sosyal medya hesabında bir görüntü paylaştığını, aynı isimle ancak farklı kimlikleri taşıyan kişilerin olduğunu gördüklerini belirtti.

5 yıl hapsi istenebilir

Güven, aynı şahsın fotoğrafını paylaştığını görünce bunu savcılıkla paylaştıklarını, ilgili şahsın İzmir'de gözaltına alındığını, tahkikatın devam ettiğini, seçim iş ve işlemleriyle ilgili yapılacak her türlü yolsuzluğun karşısında olacaklarını, yasanın 5 yıla kadar hapis cezası ön gördüğünü ifade etti.

Gereği yapılacak

Başkasına ait kimliklerle oy kullanan şahıslara 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin yasa maddesinin olduğunu vurgulayan Güven, YSK'nın bunun takipçisi olacağını, şiddetli şekilde cezalandırılması için ilgili savcılıklara ihbarda bulunacaklarını, dün de bu kişiyle ilgili ihbarda bulunduklarını, bu sayede İzmir'de gözaltına alındığını, Ankara Başsavcılığı'nın soruşturmaya devam ettiğini, vatandaşın dürüst bir şekilde hakkıyla oyunu kullanmasını istediklerini, kimsenin suistimaline izin vermediklerini, gereğinin yapılacağını söyledi.