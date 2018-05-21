Skandal Facebook’un işine geldi

Kullanıcı verilerinin sızdırılması iddiası ile eleştiri oklarının hedefi olan Facebook'un herhangi bir zarar yaşamadığı ortaya çıktı.

Güncellenme 21 Mayıs 2018 13:42

Cambridge Analytica’nın 87 milyon Facebook kullanıcısının verilerini usulsüzce kullanmasına ilişkin ortaya çıkan skandal Facebook tarihinin yaşadığı en büyük skandal oldu. Ancak ortaya çıkan sonuçlar bunun sosyal ağın kullanılmasına ilişkin bir etkisinin olmadığı oldu.

#deleteFacebook karşılıksız kaldı

Godman Sachs yatırım bankasının ComScore veriline göre, Facebook’un yaşadığı en kritik ve en sorunlu dönemde bile kullanıcı sayısında bir azalma olmayıp, artırmaya yönelik başarısının olduğu gözden kaçmazken Twitter’de başlatılan #deleteFacebook kampanyasından sonuç çıkmadı. Böylece #deleteFacebook kampanyası da karşılıksız kalmış oldu.

Mobilde yüzde 7’lik artış

Yaşanan skandal üzerine Godman Sachs verilerine göre ABD’de bulunan mobil kullanıcının yüzde 7 oranında artarak 188,6 milyona ulaştı. Aynı zamanda online olunan süre de arttı. Başka kaynaklardan alınan verilere göre ise 583 milyon sahte hesabın temizlenmesine bağlı olarak herhangi bir mağduriyetin yaşanmadığı ancak buna bağlı olarak reklamlarla ulaşılabilecek kitlenin büyüdüğü oldu.

Facebook’un CEO’su yaşanan skandalla ilgili olarak bu hafta Brüksel’de Facebook verilerinin gizliliği ile ilgili olarak Avrupa Parlementosu liderleriyle bir araya gelecek.

Skandal Cambridge Analytica’yı sarstı

Facebook verilerini politik amaçlar için kullanma skandalıyla gündeme gelen Cambridge Analytica itibar zedelenmesi yaşayıp müşterilerini kaybetti ve iflasın eşiğine dayandı.