Sizde böyle uyuyorsanız dikkat!

Uyurken iki farklı tercihten birini seçmek sorunda olur kişi, ya yalınayak yatağa girmek ya da çorapla girmek...

Güncellenme 01 Haziran 2018 15:10

Uyku için insanlar iki tercihten birini yapmak zorundalar ya yalınayak uyuyacaklar ya da çoraplı uyuyacaklar. Kimi insanlar için çıplak ayak uyumak nerede ise imkansızdır. Öyle zamanlarda üşüdüklerini hissedip gecenin bir vakti de olsa çoraplarını giymek için uyanabilirler. Kimi insanlar ise bu durum tam tersidir ve çoraplı yatamazlar o yatakta resmen fazlalık gelir ve uykuya geçişte çorapla birlikte büyük zorluk yaşarlar.

Çorapla uyuyanlar

Uyurken çorap giyen insanların soğuğa karşı fazla duyarlı oldukları ve bu durum kişinin fiziksel yapısı ile farklı şekilde ilişkilidir. Metobolizması hızlı çalışan kişiler devamlı olarak kendilerini sıcak ve terli hissederken kan dolaşımı ve metobolizması yavaş olan kişiler ise devamlı olarak üşürler. Soğuğa duyarlı olmak kişinin fiziksel ve biyolojik özellikleri ile ilgili bir durumdur. Fiziksel özellikleri benzer olan kişiler aynı ortamda ısıya karşı farklı duyarlılıklar gösterebilirler. Çorapla uyuyan kişiler genellikle korunma arayışı olan ve yalnızlık hisseden kimselerdir. Sizde böyleyseniz muhtemelen sıcak yerleri sevip, derin ve samimi ilişkiler kurmak istiyor olabilirsiniz.

Çıplak ayak uyuyanlar

Çorapla uyuma fikrine bile tahammül edemeyen geceleri ayaklarınızın bir şeye sarılı olma ihtimalinden bile rahatsızlık duyuyorsanız bu durum ya metabolizma hızınızın ve kan dolaşımınızın çok yüksek olmasından ya da derinizin kalın olmasından kaynaklanabilmektedir. Bu durum sadece fiziksel bir durumun dışında soğuğa hassas olmak ve insanlarla olan etkileşime geçme yöntemlerinizle de ilişkilidir. Bu kimseler genellikle kişisel alanlarına çok değer veren ve yalnızca etkileşime girmek istediklerinde kendi istekleri ile insanlarla temasa geçerler. İlişki içerisinde genelde korumacı bir rol üstlenmeyi sevip bu yönde meyil gösteren kişilerdir. Bu kişiler bazen mücadeleci olmakla beraber dürüst ve samimidirler.