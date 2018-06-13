Siyasi partiler yarından sonra bunları yapamayacak!

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için propaganda serbestliği ile bir kısım seçim yasakları yarın başlıyor.

Güncellenme 13 Haziran 2018 10:38

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için propaganda serbestliği ile bir kısım seçim yasakları yarın başlıyor. Yarından itibaren temel atma törenleri, siyasi partilerin söylemde bulunması, demeç vermesi ve bunun gibi amaçlar için yayın yapmak yasak oluyor.

Propaganda yasak

YSK'nın seçimler için belirlediği takvime göre, propaganda, oy verme gününden önceki onuncu gün, yani yarın sabah başlayacak ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona erecek.

Yazılı basın ve internet serbest

Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız olarak aday olanlar; seçim sona erene kadar, yazılı basında ilan, reklam, internet sitelerinde sözlü ya da yazılı propaganda yapabilecek.

Kendi üyelerine mesaj gönderebilecekler

Öte yandan, vatandaşlara mail gönderme, telefonlarla sesli, görüntülü ve yazılı mesaj göndererek propaganda yapılması da yasak oldu. Ancak, siyasi partiler kendi üyelerine her zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek.

Görsel basın yasak

Oy verme gününden on gün önceki süreçte, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı yasak olacak.

Tarafsızlık ilkesi göz önünde bulundurulacak

Bu süre zarfında yapılacak yayınlar, tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olacak. Yapılacak ve açıklanacak araştırmaların hangi kurum veya kuruluş tarafından yapıldığı, denek sayısı ve araştırmanın kimler tarafından finanse edildiğinin de açıklanması zorunlu olacak. Bu madde hükümlerine göre yapılacak propagandaların ve yayınların ilkeleri Yüksek Seçim Kurulu'nca belirlenecek.

Kamu aracı kullanamayacaklar

Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde Başbakan ve bakanlarla, milletvekilleri, yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalarla törenler yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek.

Memurlar için yapılan yasaklar

Ayrıca, seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar geçen süre içinde Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere hiçbir memur katılamayacak.