Siyaset tarihinde bir ilk! Erdoğan teşkilatlarla böyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İl ve İlçe başkanları ile telekonferans yoluyla toplantı yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin İstanbul İl Başkanları ile telekonferans yoluyla görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimler öncesinde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda parti yöneticileri ile istişare toplantısında bir araya geldi.
Dört saat süren toplantı sonrasında İstanbul İl Başkanlığı’ndan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçe başkanları ile de görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan burada ilçe başkanları ile telekonferans yoluyla görüştü. Görüşme basına kapalı yapıldı.