Siyaset dünyasını hareketlendirecek yakınlaşma!

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, CHP'nin ittifaklara olumlu baktığını belirtti.

Güncellenme 28 Şubat 2018 15:06

Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olası bir ittifak hakkında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, ittifaka kendisinin olumlu baktığını, ittifakın yapılabileceğini, birliktelik sağlanması durumunda ilkelerin belirleneceğini, Türkiye'nin uzlaşmayla yeniden bir Anayasa yapması gerektiğini daha önce de deklare ettiklerini ifade etti.

AK Parti, MHP ittifakına eleştiri

AK Parti ve MHP arasındaki ittifakı eleştiren Kılıçdaroğlu, teknikten kaynaklanan ciddi eleştirilerinin olduğunu, onların giderilmesinin gerektiğini söyledi. CHP lideri düzenlemenin bu haliyle geçmesi durumunda konuyu AYM'ye taşıyacaklarını söyledi.

SP'den temas açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını değerlendirerek, yapılan açıklamalardan memnuniyet duyduğunu, ilerde temasların da olacağını belirtti. Karamollaoğlu ayrıca hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ilkelerinin kendilerinin temel ilkeleri olduğunu ifade etti.