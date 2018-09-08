‘Siyah pantolon’ hikâyesinin yazarından yeni kitap…

Eğitimci ve Yazar Alişan Kapaklıkaya TRT Diyanet’te katılmış olduğu Yeni Güne Merhaba programında, kardeşi ile başından geçen siyah pantolon hikâyesini paylaşmış, izleyen

Güncellenme 08 Eylül 2018 15:46

Bir kısım insan dışında neredeyse toplumun yarısından fazlası ve özellikle bir nesil için aynı kaderin paylaşıldığı acı hikâyeler, dramatik gerçekler vardır. Çocukluk yıllarında yaşanan bu gerçekler günümüz dünyasında pek kabul görmez ve onlara değer verilmez nedense! Aslında nedeni belli; sürekli başarıya odaklanmış bir gençlik, doymak bilmeyen istekler, uçucu duyguların tatminsizliği, bir türlü mutlu olamayan bir nesil…

“Geçmişi bırak ve geleceğe bak” yaklaşımıyla şekillenen hayatlarımızda bir nebze de olsa durmayı bilmek ve geçmişin acı deneyimlerinden mutluluk yaratabilmek… İşte asıl mesele bu olsa gerek. Friedrich Nietzsche’nin ifadesi ile ‘Bizi öldürmeyen acı bizi ancak güçlendirir.’ Geçmişin acılarından umut kotarabilmek, uçurumun kenarında yetişen bir çiçek gibi umut saçabilmek etrafa… İşte ‘Sen Yanımda Ol Yeter' tam da böyle bir kitap. Bazen güldüren, bazen ağlatan ve bazen de öğreten, küçük bir çocuğun bir solukta okunacak gerçek hikâyesi...

Yediveren Yayınları'ndan çıkan ‘Sen Yanımda Ol Yeter'de Yazar Alişan Kapaklıkaya, kendi hayat hikâyesinden etkileyici ve dramatik öyküler paylaşarak sizleri bir mücadelenin gerçek yolculuğuna çıkarıyor. ‘Sen Yanımda Ol Yeter’ kitabı, okuru ‘olmak ya da olmamak’ arasındaki heyecanlı bekleyişin tanıklığına davet ediyor.

Alişan Kapaklıkaya, aslında hepimizin seyirci kaldığı bir gerçeği; çocuğun mutluluğu, eğitimi ve çocuğa verilen değeri yeniden gündeme getiriyor. Çaresizliği umutla buluşturan Kapaklıkaya, ‘Yokluk İçinde Varlığı’ ve ‘Varlık İçinde Yokluğu’ ustalıkla harmanlayarak yüreklerimize sunuyor. Daha önce ilkokuldan ortaokula kadarki müthiş mücadelesini Yüreğime Dokunan Eller adlı kitabında anlatan yazarın bu kitabında onun liseye kadar devam eden dramatik ama bir o kadar da umut barındıran hikâyesine şahit olacaksınız. Kitap okuyucusuna sürpriz bir sonla veda ederken gelecek kitabın da müjdesini veriyor.

Rafet… Siyah pantolonu giymeyi çok istediği halde giyemeyen, traktörün yaşamına son verdiği küçük kardeş… Şimdi Rafet’in yanına vefat eden biricik dedeleri de gelmişti. “Dedemin mezarını Rafet’in mezarına yakın bir yere hazırlamışlardı. Dört dayım birden mezara girdi ve dedemi kefeniyle beraber dikkatli bir şekilde mezara indiler. Sonra imam, Kur’an okumaya başladı. Ben bu sırada Rafet’in mezarına gidip başucuna oturmuştum. Onunla geçirdiğim kısacık zaman bir film şeridi gibi gözlerimin önünden akıp gitti. “Keşke verseydim o pantolonumu sana, keşke giydirseydim.”

İmkânsızlıklar, dram, gözyaşı ve aynı zamanda umudun hikâyesidir ‘Sen Yanımda Ol Yeter’...

Kitaptan…

Kitap yazmak için odama kapandığım bir gün kendime eğitmen yaptığım kızım Zuhal yanıma geldi:

"Baba, senin bir sözün var ya."

"Hangisi?"

"Eğitim öğrenciye saygıyla başlar."

"Evet kızım."

"Ben de diyorum ki, yazarlık okuyucuya saygıyla başlar."

"Nasıl yavrum?"

"Kitabının ilk sayfasında okuyucunun gözlerine dokunmak için izin iste."

Kızımdan aldığım o muhteşem ilhamla diyorum ki, eğer izin verirsen önce gözlerine dokunmak, sonra da yüreğine misafir olmak istiyorum.

Müsaade var mı?

ALİŞAN KAPAKLIKAYA KİMDİR?

Eğitimci ve yazar kimliği ile tanınan Alişan Kapaklıkaya TRT Diyanet kanalında katılmış olduğu Yeni Güne Merhaba adlı programda paylaştığı, kardeşi ile başından geçen pantolon hikâyesi izleyenleri yasa boğdu. Video kısa sürede tıklanma rekoru kırdı. Kapaklıkaya “Sevginizi gösterin sevdiklerinize” mesajı ile tüm dinleyenlere ibret oldu.

Alişan Kapaklıkaya 1962 yılında Eskişehir Sivrihisar’da dünyaya gelmiştir. 5 kardeş olan Kapaklıkaya yoksul bir ailenin ilk evladıydı. Alişan Kapaklıkaya 1981-1985 yıllarında Marmara Üniversitesinden mezun oldu. 1985-2000 yılları arasında Adana merkezde bulunan liselerde öğretmenlik yaptı. Aynı zaman da 1987-1992 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.

2000 yılında NLP ile tanıştı. NLP ve öğrenmeyi öğrenmek konusunda uzmanlık alarak uluslararası alanlarda çalışmalar yaptı. NLP’nin insan yaşamına getirdiği kaliteyi fark etti. Araştırmalarında derinleştikçe bizim türkülerin yabancıların sazıyla söylenemeyeceğini anladı. Öğrendiklerini önce kendi hayatına uyguladı. Etkili olduğunu anlayınca eğitimlere başladı. Şu anda Türkiye’yi ve dünyayı dolaşarak ailelere ve özellikle çocukların yüreğine sevgi ve huzur tohumları saçmaya devam ediyor.

Alişan Kapaklıkaya’nın eserleri nelerdir?

-Sen Hiç Kendini Yaşadın mı?

-Bunları Kimseye Anlatmamıştım

-Aramızda Kalsın

-İçinizdeki Uyuyan Güzeli Uyandır

-Sevgi Bahçesinin Bahçıvanı

-Yüreğime Dokunan Eller

-Kalbime Girmeden Beynimde İşin Ne?