Sivrisineklerden korunmak için...
Nemli ve serin ortamlarda yaşayabilen sivrisinekler yaz aylarında gecelerinizi günlerinizi kabusa çevirebilirler.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte milyonlarca insan kendini sivrisinekten korumak için çeşitli yol ve yöntemlere başvurmaktadır. Sivrisinekler özellikle geceleri vücut ısısına ve gece uyurken çıkan karbondioksite bağlı olarak gelmektedir. Geceleri kabusa çeviren vızıltılara sebep olan kan emiciler dişi olanlarıdır erkek sivrisinekler ısırmazlar.
Nasıl korunabilirsiniz?
- Yaz aylarında tercih edilen koyu renkli kıyafetler minik kan emiciler için tam bir korunaktır bu nedenle yaz aylarında açık renkli kıyafetler giymeye özen gösterebilirsiniz.
- Nemli ve terli bölgeler özellikle tercih ettikleri bölgeler arasındadır bu yüzden sık sık duş almak çok iyidir.
- Açık alanlarda tercih edeceğiniz sodyum lambalar sivrisineklerin gelmesini engelleyecektir ve elektrik tasarrufu açısından çok önemlidir. Aynı zamanda camlara sineklik takmakta pratik bir yöntem olacaktır.
- Sivrisineklerin hoşlanmadığı kokular portakal kabuğu, lavanta yağı ve karanfil yağıdır. Bu yağları yaz aylarında vücudunuza hoş bir koku vermesi açısından da losyon olarak tercih edebilirsiniz.
- Sivrisineğin ısırmasını hemen onarmak için ısırılan bölgeye çay ağacı yağı ve nane yağı sürebilirsiniz.
- Sivrisineklerden korunmak için bir başka yöntem ise saf vanilyadır bileklerinize süreceğiniz vanilya yağı ile kendinizi bu miniklere karşı görünmez kılabilirsiniz.
- Evden uzaklaştırmak için yeşil limonun üzerine bir kaç tane karanfil yerleştirip odanın bir köşesine yerleştirebilirsiniz.
- Teknolojinin nimetlerinden de yararlanabilirsiniz. Mobil uygulamalar aracılığıyla telefonunuza indireceğiniz sivrisinek kovar uygulamaları akşam çalıştırıp rahat bir uyku uyuyabilirsiniz.