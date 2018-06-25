Sivrisineklerden korunmak için...

Nemli ve serin ortamlarda yaşayabilen sivrisinekler yaz aylarında gecelerinizi günlerinizi kabusa çevirebilirler.

Güncellenme 25 Haziran 2018 17:06

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte milyonlarca insan kendini sivrisinekten korumak için çeşitli yol ve yöntemlere başvurmaktadır. Sivrisinekler özellikle geceleri vücut ısısına ve gece uyurken çıkan karbondioksite bağlı olarak gelmektedir. Geceleri kabusa çeviren vızıltılara sebep olan kan emiciler dişi olanlarıdır erkek sivrisinekler ısırmazlar.

Nasıl korunabilirsiniz?