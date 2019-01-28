Sivilleri kışkırtıp Türk üssüne saldırtan kanal kapatıldı

Irak'ın kuzeyinde bulunan TSK üssüne sivillerin saldırmasına neden olan kanal kapatıldı.

Güncellenme 28 Ocak 2019 10:00

Irak Süleymaniye’de yayın yapan NRT TV kanalı, Duhok kentinde yer alan ofislerinin emniyet güçleri tarafından basıldığı ve kapısına kilit vurulduğu ifade edildi.

Çalışanlar gözaltına alındı

Ofis bünyesinde çalışan muhabirlerin de gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, bu kişilerin daha sonra kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.

Yayınları saldırıya neden oldu

NRT TV, dün Duhok'un Şeladize bölgesinde Türk üssüne gerçekleştirilen provokatif saldırıda halkı kışkırtıcı yayın politikasıyla tepkileri üzerine çekmişti.

Barzani’den açıklama

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, yaptığı açıklamada, prensip gereği medyanın çalışmasına engel olmadıklarını ancak halkın huzurunun kaçıracak her türlü girişimi engelleyeceklerini belirtmişti.

Ne yaşanmıştı?

Irak kuzeyinde TSK’ya ait üs bölgesine PKK terör örgütü provokasyonu sonucu saldırı gerçekleştirilmiş, kısmi araç ve malzeme hasarı meydana gelmişti.