Siviller, teröristleri TSK'ya teslim etti!

TSK, resmi Twitter hesabından, Afrin halkının 3 teröristi yakalayarak teslim ettiğini duyurdu.

Güncellenme 20 Mart 2018 18:05

TSK'nın ÖSO'nun desteği ile başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 60. güne gelindi. TSK ve ÖSO 18 Mart 2018 tarihi itibarıyla Afrin'in merkezinde kontrolü sağladı. Afrin'den kaçan teröristlerin tuzakladıkları patlayıcılar tek tek temizlenirken, siviller de yavaş yavaş geri dönmeye başladı.

TSK, sosyal medyadan duyurdu

TSK, Afrin'de siviller tarafından yakalanan 3 teröristin sivil halk tarafından güvenlik güçlerine teslim edildiğini duyurdu. TSK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afrin halkı, 3 teröristi yakalayıp Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim etti. Afrin’de halk, Türk Silahlı Kuvvetleri ile el ele" denildi.