Sivaslılar yarım ton altın bozdurdu!

Sivaslı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine yarım ton altın bozdurdu.

Güncellenme 17 Ağustos 2018 14:53

Altın fiyatları bugün de yükselişe geçti. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 225,20 liradan güne başlamıştı. Öğle saatlerinde Dolar ve Euro fırlayınca altın fiyatları artış yaşanmaya başlayınca, altın da yukarıya doğur tırmanmaya başladı.

Altın yükselişe geçti

Kapalıçarşı'da gram altının fiyatı saat 13.30'da 228 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.540 liraya çıktı. Çeyrek altın 377 liradan satılırken tam altının fiyatı 1508 lira oldu. Yarım altının satış fiyatı da saat 13.30 itibarıyla 756 lira.

ABD’nin ekonomi oyunu itibar görmedi

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Taner Deliktaş, son günlerde Türk lirasına yapılan spekülatif atak üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyan Sivaslıların bu hafta içinde yastık altından yarım ton altın çıkarıp bozdurduğunu, ABD'nin ekonomi üzerinde oynadığı oyunların itibar görmediğini ve bir tokat gibi yüzüne vurulduğunu söyledi.

Yarım ton altın bozdurulmuş

Deliktaş, dernek olarak "dolar satmıyoruz" kampanyası başlattıklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına uyarak, 'Yastık altındaki dolarları ve altınları bozdurun, milli, paraya dönün' çağrısını desteklediklerini, Sivaslıların da bu çağrıya büyük ilgi gösterdiğini, bu süreçte Sivas halkının yastık altından çıkan altın miktarının yarım ton olduğunu, Türkiye’nin yaşadığı bu zorlu süreçte Sivas halkının ülkesinin yanında olduğunu belirtti.