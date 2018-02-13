Şişli'de meydan savaşı çıktı, hamile kadın kavga arasında kaldı!

Şişli'de iki grup arasında çıkan kavganın ortasında kalan hamile bir kadın fenalık geçirdi.

Güncellenme 13 Şubat 2018 17:08

İstanbul Şişli'de iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Taksi ile olay yerinden geçen hamile bir kadın ise kavganın ortasında kaldı ve fenalık geçirdi. Taksi ise gelen taş ve sopa darbeleri yüzünden hasar gördü.

Küçük bir tartışma kavgaya döndü

İddia edildiğine göre, ara sokakta çıkan iki grup arasındaki henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü çıkan kavga küçük bir tartışma ile başladı.

Polis ekipler olay yerine geldi

Sopa ve taşların kullanıldığı kavgada 4 kişi başına aldığı darbeler sebebi ile yaralandı. Yaşanan olay nedeni ile olay yerinden geçen bir taksi hasar gördü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor

Bölgeye intikal eden polisler olay yerine şeritler çekerek inceleme yaptı. Yaralılar ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yararlıların hayati bir tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ellerinde taş ve sopa olan grup ara sokaktan çıkarak yolun karşısına geçtiği ve o sırada vatandaşların da etrafa kaçıştığı yansıyor.

Hamil kadın ve taksi şoförü kavga ortasında kaldı

Kavganın ortasında kalan taksi şoförü ise, araçta hamile müştesinin olduğunu, bir anda kavganın ortasında kaldığını, ellerinde taş ve sopa olan bir gurubun aracına saldırdığını, hamile kadının fenalaştığını ve kendisinin hemen hastaeneye götürdüğünü aktardı.