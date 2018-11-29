Şişli'de hareketli saatler! Polis ekipleri olay yerinde

Şişli'de akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs, eline geçirdiği silahla önce evinde sonra da dışarıda ateş etti. Şahsın yakınlarını da rehin aldığı öğrenildi.

Güncellenme 29 Kasım 2018 17:49

Şişli’de bir evden gelen silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Uzun bir süredir tedavi gördüğü belirtilen bir kişi, akşam saatlerinde eline aldığı bir silahla, önce oturduğu evinde sonra da dışarıya çıkarak ateş etti.

Evde bulunan yakınlarını da silahla rehin aldığı öğrenilen şahsın, akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürüldü. Şahsın açtığı ateş sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, silahlı şahsı iknaya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.