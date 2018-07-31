"Şişko Nuri"den kötü haber!

Sezercik filmindeki “vurucam kırbacı” sözleri ile hafızalara kazınan Şişko Nuri lakaplı Sıtkı Sezgin'in uzun süredir hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Güncellenme 31 Temmuz 2018 12:12

Sezercik filminin kötü çocuğu olarak hafızalara kazınan Yeşilçam oyuncusu Sıtkı Sezgin'in uzun süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Onur Akay, bugünkü yazısında usta oyuncunun hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

“Vurucam kırbacı” repliği ile tanındı

Sezercik filmindeki “vurucam kırbacı” sözleri ile akıllarda kalan Yeşilçam oyuncusu, 69 yaşındaki Sıtkı Sezgin'in bir hastanede uzun süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Onur Akay, Yeşilçam’ın ‘Şişko Nuri’ lakaplı oyuncusu Sıtkı Sezgin’in hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Akay duyurdu

Sezgin’in hastanede çekilmiş son fotoğrafını da paylaşan Akay, oyuncunun 10 senedir Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi’nde yaşadığını, Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Şişko Nuri lakaplı Sıtkı Sezgin’in geçen günlerde rahatsızlanarak Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nin acil servisine kaldırıldığını, uzun süredir rahatsızlığı nedeni ile hastanede yatarak tedavi gören ve sağlığına kavuşamayan Şişko Nuri’ye, zor günlerinde hep rahmetli Zeki Alasya’nın destek olduğunu söyledi.

Akay; Şişko Nuri şimdilerde ise “Zeki Alasya da yok, Yeşilçam’dan hiç kimse beni aramıyor” diye vefasızlıktan şikâyet ediyor ve dualarınızı bekliyor” dedi.