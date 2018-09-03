Sisi'den çok tartışılacak sosyal medya kararı!
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ‘Medya Yönetmeliği Yüksek Kurulu'na sosyal medya kullanıcılarını denetleme hakkı veren yasa tasarısını onayladı.
Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah El-Sisi, ‘Medya Yönetmeliği Yüksek Kurulu'na sosyal medya kullanıcılarını denetleme hakkı veren yasa tasarısını Cumartesi onayladı.
5 binden fazla takipçisi olan denetlenecek
Temmuz’da Meclis’ten geçen yasa tasarısına göre, MDYK sosyal medyada 5 binden fazla takipçisi olan herkesi denetim altına alabilecek.
Yalan haber önlemi
Yeni yasa ile birlikte kurulan yalan haber yayınlayan, yasalara aykırı hareket eden, şiddet ve nefret suçlarını işleyenlerin hesaplarını askıya alma ve engelleme hakkı da verildi.
Ziyaret edenlere hapis cezası
Mısır’da geçen Ağustos ayında çıkan bir başka yasada, Mısır'ın ulusal güvenliği veya ekonomisi için tehdit oluşturan sitelerinin kapatılması için hakimlere yetki verilmiş, bu siteleri yönetenler ve ziyaret edenlere hapis cezasıyla karşılaşmasının da önü açılmıştı.
Aktivistler karşı çıkıyor
Yetkililer, ülkedeki istikrarsızlığın ve terörizmin üstesinden gelebilmek için bu tür önlemlerin gerekli olduğu konusunda ısrarcı. Ancak insan hakları aktivistleri hükümeti eleştirenleri tutuklayıp, haber sitelerini engellemenin ifade özgürlüğüne karşı olduğunu belirtiyor.
Daha önce 500’den fazla site engellenmişti
Kahire merkezli 'Düşünce ve İfade Özgürlüğü Derneği'ne göre, yeni yasa öncesinde Mısır'da 500'den fazla web sitesi engellenmişti.