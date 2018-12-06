Sırrı Süreyya Önder tutuklandı
HDP Ankara Milletvekili Önder, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aldığı cezayı çekmek için teslim oldu.
HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası onandı. Önder, cezasını çekmek için Kandıra'daki cezaevine teslim oldu.
Teslim oldu
Kocaeli Adliyesi İnfaz Savcılığı'nda işlemlerini yaptıran Önder, adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Önder, cezasının onandığını, bu nedenle Kandıra'daki cezaevine teslim olacağını ifade etti.
Önder, daha sonra berberindekilerle aracına binerek Kandıra'daki 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gitti.
Açıklama yaptı
Burada açıklama yapan Önder, sözlerinin arkasından olduğunu, bütün dostlarına selam gönderdiğini, barış ve demokrasinin kazanacağını söyledi.
Ne zaman tahliye olacak?
Önder’in koşullu tahliyesinin 19 Temmuz 2021, hak ederek tahliye tarihinin ise 3 Haziran 2022 olduğu öğrenildi.