Sırrı Süreyya Önder tutuklandı

HDP Ankara Milletvekili Önder, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aldığı cezayı çekmek için teslim oldu.

Güncellenme 06 Aralık 2018 12:45

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası onandı. Önder, cezasını çekmek için Kandıra'daki cezaevine teslim oldu.

Teslim oldu

Kocaeli Adliyesi İnfaz Savcılığı'nda işlemlerini yaptıran Önder, adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Önder, cezasının onandığını, bu nedenle Kandıra'daki cezaevine teslim olacağını ifade etti.

Önder, daha sonra berberindekilerle aracına binerek Kandıra'daki 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gitti.

Açıklama yaptı

Burada açıklama yapan Önder, sözlerinin arkasından olduğunu, bütün dostlarına selam gönderdiğini, barış ve demokrasinin kazanacağını söyledi.

Ne zaman tahliye olacak?

Önder’in koşullu tahliyesinin 19 Temmuz 2021, hak ederek tahliye tarihinin ise 3 Haziran 2022 olduğu öğrenildi.