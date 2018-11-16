Şırnak'ta meydana gelen patlamada 1 askerimiz Şehit oldu

Şırnak'ta eğitim amaçlı hava topu atıldığı sırada meydana gelen patlamada, 1 asker şehit olurken 4 asker de yaralandı.

Güncellenme 16 Kasım 2018 16:21

Şırnak Uludere’de bulunan askeri üs bölgesinde eğitim amacıyla havan topu atışı yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada bir askerimiz Şehit olurken, 4 askerimiz de yaralandı. Yaralı askerler, Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bir askerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Atış sırasında patlama meydana geldi

Güvenlik kaynaklarından gelen bilgiye göre, Şenoba beldesindeki Biliç Tepe Üs Bölgesi'nde havan topu atışı eğitimi sırasında patlama meydana geldi.

Daha önce de 7 asker şehit oldu

Geçen hafta da, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi sınırlarındaki Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 7 askerimiz şehit olmuştu.