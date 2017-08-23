Şırnak'ta durdurulan araçta yavru aslan bulundu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yol kontrolü sırasında bir araçta ele geçirilen yavru aslan koruma altına alındı.

Güncellenme 23 Ağustos 2017 22:15

Şırnak’ın Cizre İlçesinde polis tarafından kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada bulunan yavru aslan, yetkililer tarafından koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne getirilen 2 aylık yavru aslan, şubeye bağlı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezindeki bakımının ardından Gaziantep’e gönderilecek.

İHA