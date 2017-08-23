Şırnak'ta durdurulan araçta yavru aslan bulundu
Şırnak’ın Cizre ilçesinde yol kontrolü sırasında bir araçta ele geçirilen yavru aslan koruma altına alındı.
Şırnak’ın Cizre İlçesinde polis tarafından kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada bulunan yavru aslan, yetkililer tarafından koruma altına alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne getirilen 2 aylık yavru aslan, şubeye bağlı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezindeki bakımının ardından Gaziantep’e gönderilecek.
İHA