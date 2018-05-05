Sirkenin bu özelliklerinden haberdar mısınız?

Her derde deva, şifa kaynağı olan sirkenin bitkileriniz içinde çok değerli olduğunu biliyor muydunuz?

Güncellenme 05 Mayıs 2018 16:27

Aklın alamayacağı kadar çok kullanım alanı ve faydası ile sirkenin bahçe içinde son derece güvenli bir ürün olduğu keşfedildi.

Bahçeler için vazgeçilmez olacak sirkenin birkaç özelliği:

Bahçede sirke nasıl kullanılmalı?

Bitkilerin üzerinde oluşan yabani otları temizlemek için kimyasal ürünler kullanmak yerine bitkilerin üzerine sirke dökebilirsiniz. İçeriğindeki asetik asit sayesinde sirke, toprağa zarar vermeden fazla otların büyümesinin önüne geçer. Bahçelerde veya evde bulunan böcek veya karıncalardan kurtulmak için ise birebir ölçüde su sirke karşımı kullanabilirsiniz. Evinize gelen canlı vazo çiçeklerinin de ömrünü biraz uzatabilmek için vazonun suyunun içerisine 1 çay kaşığı şeker ile birlikte 2 yemek kaşığı kadar da sirke dökmeyi deneyebilirsiniz.

Sirkeyi sadece bahçede kimyasallar yerine değil aynı zamanda tuvalet temizliği ile birlikte dezenfektan olarak da tercih edebilirsiniz.

Evde sirke kullanımı

Daha temiz bir banyoya sahip olmak için basit ve etkili bir yöntem. Banyonuzu kirlerden kurtarıp daha temiz ve dezenfekte olmuş şekilde kullanmak için şu ürünlere ihtiyacınız var

İyot çözeltisi veya karbonat

Bardağın %9’u sirke ile doldurun

Daha iyi verim alabilmek için sirkeyi 40 derecede ısıtıp içerisinde karbonat veya iyot çözeltisi ilave edip karıştırın. 200 gram kadar sirke için 1 yemek kaşığı karbonat yeterli olacaktır. Daha da iyi bir etki almak için bu karışımı kirli yüzeylere akşamdan dökebilirsiniz.

Sirke ne işe yarar?