Sınırın sıfır noktasında olağanüstü hareketlilik

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Hatay'a geldi.

Güncellenme 11 Şubat 2018 22:22

Afrin'de TSK ve ÖSO Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk gününden bugüne kadar 47 noktayı terör örgütünden temizlerken sınırın sıfır noktasına da askeri araç takviyesi sürüyor.

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen çok sayıda zırhlı araç ve tank, Hatay'a geldi. Araçların, buradan da Afrin'e geçeceği öğrenildi.

Terör hedefleri yerle bir edildi

Öte yandan 47 nokta terör örgütünden temizlenirken Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) topçu birliklerince ateş altına alındı.

Org Akar kritik bölgede

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin inceleme ve denetlemelerde bulunmuştu.