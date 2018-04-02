Sınırda Mehmetçik'e böyle moral verildi!

Zeytin Dalı Harekatı'na destek için tam kadro sınıra giden ünlüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti. Tatlıses'in söylediği Türkü ise olay oldu.

Güncellenme 02 Nisan 2018 10:50

Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için tam kadro Hatay'a giden ünlü isimler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik etti. Oğulpınar Hudut Karakolu'na giden ünlülerin arasında sanat, spor ve siyaset dünyasında çok sayıda isim vardı.

Tatlıses, Yaylalar’ı Afrin’e uyarladı

Askerlerle beraber yemek yiyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki ünlüler daha sonra hep bir ağızdan Mehmetçik'le birlikte Türkü söylediler. İbrahim Tatlıses askerlik deyince ilk akla gelen Yaylalar türküsünü Afrin ve Münbiç'e uyarlayarak söyledi.

Askerler eşlik etti

Türkiye karakoldaki askerlerin yanı sıra Necati Şaşmaz'da eşlik etti. İbrahim Tatlıses’in yanında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da bu uyarlamaya tebessümle karşılık verdi.

Erdoğan şarkıya eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca hep bir ağızdan söylenen Ez Oğlum şarkısına eşlik etti.