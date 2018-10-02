Sinem’den şok evlilik açıklaması!

Yaşadıkları aşkı 2016 yılında yaptıkları düğünle taçlandıran Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin evlilikler mutlu bir şekilde devam ediyor.

Güncellenme 02 Ekim 2018 11:55

Her fırsatta mutlu oldukları saklamayan güzel çift, evliliklerinin de çok güzel gittiğini vurguluyor. 2016 yılında muhteşem bir düğünle Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu dünya evine girdi. Sinem Kobal, All dergisine geçtiğimiz günlerde röportaj verdi.

Nasıl bir dönemdesin?

“Evlilik döneminde nasıl bir dönemdesin?” sorusuna karşılık olarak Sinem Kobal:

“Her şeyin daha da güzelleştiği, aşkın emekle harmanlandığı, aile olmanın mutluluğunu ve huzurunu hissettiğim bir dönemdeyim. Bin şükür.”

Geçtiğimiz yazı eşi Kenan İmirzalıoğlu ile her fırsatta dolu dizgin tatil yaparak geçerek genç çiftin objektiflere romantik anları sürekli yansıdı. Mutlulukları gözlerinden okunan çift, mutlu evliliklerinin en güzel zamanlarını yaşadıklarını vurguluyor.