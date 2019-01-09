Sinema kanunu Meclis'ten geçti

TBMM'de, sinemacıların desteklenmesi hakkındaki yasa kabul edildi.

Güncellenme 09 Ocak 2019 17:05

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.

Bakan Ersoy ne demişti?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapımcılarla sinema işletmecileri arasındaki bilet kriziyle ilgili konuşmuştu. Bakan Ersoy, "Promosyonlar içinde bazı eşit olmayan uygulamalar yapılmaya başlanmış bunu da düzenlememiz gerekiyor. Bunun eşit sağlanması gerekiyor. Meclis'e önerilerimizi gönderdik, tartışılacak. Önemli olan hasılatın eşit şekilde dağıtılmasını sağlamak. Promosyonla yapılan indirimlerde biletin fiyatını aşağı çekiyorsanız net hasılatta eşitliği bozmuş oluyorsunuz önemli olan bunun giderilmesi. Bir sıkıntı kalacağını sanmıyorum özünde herkes mutlu olacak. Hasılat payı, vergiler çıktıktan sonra kalan eşit bir şekilde olacak. Bizim önerdiğimiz şekilde yasa geçerse bilet tartışması kalmayacak" dedi.