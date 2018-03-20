Sinem ve Kenan’ın girmelerine izin vermediler!

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve güzel eşi Sinem Kobal yemek yemek için gittikleri lüks mekandan geri çevrildiler.

Güncellenme 20 Mart 2018 13:34

Geçtiğimiz akşam Reşitpaşa’da bulunan lüks bir mekana yemek yemek için giden Sinem ve Kenan çifti rezervasyon yaptırmadıkları gerekçesiyle geri çevrildi. Güzel oyuncu Sinem Kobal ve Türkiye’nin en iyi jönleri arasında bulunan Kenan İmirzalıoğlu gittikleri mekanda yer olmadığı gerekçesiyle içeri alınmadı.

Gazetelerde yer alan habere göre sanat ve televizyon dünyasının en ünlü çiftleri arasında yer alan Kenan İmirzalıoğlu ve güzel eşi Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde yaşadıkları olayla ünlü olmalarının her kapıyı açamadığı gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. İddiaya göre akşam yemeği için Reşitpaşa’da bulunan lüks bir restorana yemek için giden çift, rezervasyonu olmadığı gerekçesiyle geri çevrildi.

Kenan’ı şok eden cevap

Yaşadıkları olay üzerine bozulan yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, mekan yetkilisine bir daha böyle bir şey yaşamak istemediğini iletince aldığı cevapla şok oldu. İkinci kez geldiğimde böyle bir şeyle karşı karşıya kalmak istemiyorum diyen Kenan İmirzalıoğlu, restoran yetkilisinin "Üç kere de gelseniz, beş kere de gelseniz rezervasyonunuz olmadığı sürece içeri giremezsiniz efendim" verdiği cevapla şok olduğu öğrenildi.

Daha önce böyle bir durumla karşı karşıya gelmeyen çift, ilerleyen zamanda aynı mekana gidip gitmeyeceği merak konusu.

Türkiye’nin gündeminde düşmeyen Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin geçtiğimiz günlerde akşam yemeği için gittikleri Reşitpaşa’da lüks bir restoranda yaşadıkları olay gündeme bomba gibi düştü. Magazinlerde yer alan habere göre rezervasyon yaptırmadıkları gerekçesiyle içeri alınmayan çift bayağı bozuldu. Bunun üzerine yakışıklı oyuncu restoran yetkilisi ile yaptıkları görüşme sonunda ikinci kez şok oldu. Durumun nasıl ilerleyeceği çiftin aynı mekana tekrar gidip gitmeyeceği merak konusu. İlerleyen günlerde nelerin olacağını hep beraber göreceğiz.