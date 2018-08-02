Sinem Çalhanoğlu'ndan hakkındaki iddialara cevap

Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden ayrılacağına dair yaptığı açıklama sonrası eşi Sinem Çalhanoğlu da bir açıklama yaptı.

Güncellenme 02 Ağustos 2018 17:02

Milan’da forma giyen Türk kökenli yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Twitter adresinden yaptığı açıklamayla eşi Sinem Çalhanoğlu'dan boşanacağını açıklamıştı. Bu açıklama sonrası Sinem Çalhanoğlu’ndan yanıt gecikmedi. Hamile olduğu iddialarını doğrulayan Sinem Çalhanoğlu, herhangi bir aldatmanın olmadığını söyledi.

Jaqueline Pinheiro fotoğrafı ortaya çıkmıştı

Geçen yıl çocukluk aşkı Sinem Çalhanoğlu ile dillere destan bir düğünle dünyaevine giren Hakan Çalhanoğlu, bir süre önce magazin gündemine bomba gibi düşen Jaqueline Pinheiro ile çekilmiş fotoğrafa açıklık getirmişti.

İnsanları yanlış düşündürdü

Sinem Çalhanoğlu, saldırmanın kendini savunmanın en iyi yolu olduğunu, kendisi de Hakan Çalhanoğlu gibi suskunluğunu korumak istediğini, fakat Hakan Çalhanoğlu’nun yaptığı açıklama ile insanları yanlış yerlere, kirli düşüncelere yönlendirdiğini söyledi.

"Sinem Hakan'ı aldatmış!"

Yapılan açıklamadan sonra insanların "Sinem Hakan'ı aldatmış!", "Hakan babalık testi yaptırmak istiyor" gibi düşüncelere kapıldığını belirten Sinem Çalhanoğlu, kısa ve net olarak cevaplayacağını, ne birliktelikte ne de evlilikte kendisinin eşini aldatmadığını, bunu herkesten önce Hakan Çalhanoğlu’nun bildiğini, bu konu üzerinde daha fazla durmayacağını, kendisi hakkında bu zamanda kadar "10 defa birlikte oldum ama her seferinde korundum" diye haberler çıkmadığını, başkalarıyla da fotoğraflarının medyada mevcut olmadığını belirtti.

Sinem Çalhanoğlu açıklamalarına şöyle devam etti:



“Görünen köy kılavuz istemez diyeceğim ama çevremizde bunları inatla, ısrarla görmezden gelenler var. Neyse Allaha yakın bana uzak olsunlar.



Gebelik konusuna gelince; Evet hamileyim. Biliyorsun artık ikimizde ebeveyn olmak istiyorduk. Bunun için çocuk sahibi olmaya karar verdik. Hamile olduğumu ayrılma sürecinde öğrendim. Bebeğim başkalarının işlediği günahların bedelini ödemeyecek kadar masumdur.



Bebek konusunu riskli dönemim geçene kadar açıklamak istemezdim ama mecbur bırakıldım. Bunu sağlayanlara da ayrıca teşekkür ediyorum"