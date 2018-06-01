Sınava girmeden önce mutlaka bunları yapın!

Uzmanlar öğrencilerin sınava girmeden önce mutlaka nefes ve gevşeme egzersizleri yapmaları gerektiğini söylüyor.

Güncellenme 01 Haziran 2018 17:07

Öğrencilerin sınav öncesi yaptığı nefes ve gevşeme egzersizleri onların sınava odaklanmalarını kolaylaştıracak ve rahat olmalarına katkıda bulunacaktır. Bu egzersizleri anne babalarının da uygulaması bu süreçte onlarında rahatlamasını sağlayacaktır. Bu ilk kez gerçekleştirilecek olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) yarın 2 Haziran Cumartesi günü iki oturum şeklinde gerçekleşecek.

Kaygı bulaşıcı

Uzmanlar anne babaları kaygı noktasın uyarıp rahat olmaları gerektiğini söylüyor. Aksi takdirde onların yaşayacağı kaygı çocuklarında gergin ve kaygılı olmalarına neden olacaktır. Çocuğun kaygılarını anne babanın ve çevrenin tutumu daha da artırmaktadır. Öğrenciler anne babalarının beklentilerini karşılayabilmek adına sınav kaygısını üst düzeyde yaşamaktadırlar. Anne babalar kaygının bedensel, zihinsel ve duygusal yansımalarını çocuklarında görmektedirler. Bunlar odaklanma sorunları, konsantre olamama, terleme, midede ağrı ve bulantı, baş ağrısı ve titreme gibi kaygı semptomları kendini göstermektedir.

Beslenme düzeni önemli

Beslenme ve uyku düzeni öğrenci için son derece önemlidir. Tüm bunların yanına çocuğu motive etmek isterken kaygısını yükseltecek telkinlerden kaçınmak gerekir. Öğrenciyi kaygısını azaltıp, heyecanını azaltacak aktivitelerde bulunabilirsiniz. Çocuklarınızla birlikte nefes ve gevşeme egzersizleri yapabilirsiniz. Hafif bir kahvaltı ile çocuğu güne başlatıp gün boyu ağır yağlı yiyecekler yemesinin önüne geçebilirsiniz. Sınavdan bir gece önce sınav günü uykusunu tam alacak şekilde bir uyku düzeni hazırlayabilirsiniz. Yine sınav sabahı ılık bir duş ile birlikte hafif bir kahvaltı yapıp sınav yerine belirtilen saatler içerisinde gitmesini sağlayabilirsiniz. Sınav sabahı yine çocuğunuzun kaygısını yükseltecek ‘sen başarırsın’, ‘neyin var’ gibi sözler söylemekten sakının.