Sınav sorularını çalarak komiser olan polislere operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, komiser yardımcılığı sınavının sorularını önceden ele geçiren 1112 polis hakkında gözaltı kararı verdi.

Güncellenme 12 Şubat 2019 10:03

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında; 2010’da yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda örgüt üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara önceden eriştikleri ve örgütün diğer üyelerine verdiklerini tespit edildi. Bunun üzerine çalışma başlatan savcılık, soruların verildiği illerde eş zamanlı operasyon kararı aldı.

1112 şüphelinin bilgileri ve deliller toplandı

Bu kapsamda tüm illerin organize şube müdürlüklerinden çağrılan görevlilere operasyon önce bilgi ve eğitim verildi.

Sınav sorularına önceden eriştiği tespit edilen 1112 şüphelinin bilgileri ve deliller, operasyon öncesi 75 ile gönderildi. Savcılık talimatı ile bu illerde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

Ankara merkezli geniş çaplı operasyon

Ankara’da da kapsamda komiser yardımcısı olan 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 16 ilde başlatılan operasyonda işlemlerin devam ettiği belirtildi.