Sınav sabahı bunları mutlaka yiyin!
Velilerinde en az çocuklar kadar heyecanlı olduğu YKS öncesi uzmanlar, ailelerin öğrencilerin beslenmeleri konusunda özen göstermeleri gerektiği konusunda uyarıyor.
Uzmanlar YKS öncesi sağlıklı beslenmenin sınav stresine yönelik stres kontrolünde ve sınav konsantrasyonunda çok önemli olduğunu vurguluyor. Ailelerinde en az öğrenciler kadar heyecanlı olduğu bu dönemde beslenme konusunda çocuklarına baskı yapmamaları gerekmektedir. Uzmanlar kritik süreci en sağlıklı şekilde atlatmak için belli tavsiyelerde bulundu.
Sınav öncesi dikkat edilmesi gerekenler!
- Sınav öncesi kulaktan dolma beslenme şekilleri yerine rutin beslenmenize devam edin.
- Uyku düzenini mutlaka kontrol altına alın ve erken kalkıp kahvaltı yapmaya özen gösterin. Eğer kahvaltı yapmamak gibi devamlı bir özelliğiniz varsa bunu son gün değiştirmekle sakın uğraşmayın.
- Sınavdan bir gün önce ve sınav günü midenize zarar verip rahatsız edecek besinlerden uzak durun. Zehirlenme ve bağırsak sorunları gibi sorunlarla başbaşa kalmamak için o günlerde dışardan yemek tercih etmeyin.
- Aşırı yağ ve sos içeren kızartmalar ve yiyeceklerden uzak durun.
- Sınav sabahı kızartmalardan ve alışık olmadığınız yiyeceklerden uzak durun. İlk kez bir yiyeceği denemeye kalkmayın. Bağırsakları harekete geçirecek yiyeceklere yer vermeyin.
- Tokluk sürenizi uzatacak çavdar ekmeği, tam buğday gibi ekmeklerle kahvaltınızı yapın.
- Sınavdan önce veya sınav sırasında kan şekerinizi aniden yükseltecek ve sonrasında hemen açlık meydana getirecek şeker, çikolata ve bisküvi gibi besinleri tercih etmeyin. Onun yerine kuru meyveler ve kuru yemişleri tercih edebilirsiniz.
- Sınav dan 1 gün önce gaz yapıcı etkiye sahip bulgur, fasulye, ve mercimek gibi besinlerden uzak durun. Uyku kalitenizi bozmamak adına aşırı sıvı tüketmeyin.
- Akşam yemeğinden sonra ara öğün olarak yoğurtlu semiz otu içerisine bir çorba kaşığı kadar keten tohumu atarak yiyebilirsiniz.