Sınav sabahı bunları mutlaka yiyin!

Velilerinde en az çocuklar kadar heyecanlı olduğu YKS öncesi uzmanlar, ailelerin öğrencilerin beslenmeleri konusunda özen göstermeleri gerektiği konusunda uyarıyor.

Güncellenme 27 Haziran 2018 15:46

Uzmanlar YKS öncesi sağlıklı beslenmenin sınav stresine yönelik stres kontrolünde ve sınav konsantrasyonunda çok önemli olduğunu vurguluyor. Ailelerinde en az öğrenciler kadar heyecanlı olduğu bu dönemde beslenme konusunda çocuklarına baskı yapmamaları gerekmektedir. Uzmanlar kritik süreci en sağlıklı şekilde atlatmak için belli tavsiyelerde bulundu.

Sınav öncesi dikkat edilmesi gerekenler!