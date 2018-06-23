Sınav öncesi öğrencilerin dikkatine!

1 yıldır heyecanla üniversite sınavı için hazırlanan öğrencilerin sınav esnasında ve sonrasında dikkat etmesi gereken adımları uzmanlar açıkladı.

Güncellenme 23 Haziran 2018 12:40

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na az bir zaman kaldı. Hazırlık süreci nasıl geçmiş olursa olsun hiç unutulmayacak bir gerçek varsa hayat sınavlar ve buna bağlı olarak sınav sonuçları ile sınır değildir. Bu dönemde yaşayacağınız kaygı ve endişenin size hiç bir faydası olmayacaktır. Elinizde olanlara bakıp bunları değerlendirin ve kabul edebileceğiniz sonuçları ortaya koyup yolunuza bu şekilde devam etmeye karar verin.

Sınav maratonunu 3 bölüme ayıracak olunsa sınav öncesi, sınav sırası ve sınav sonrası olmak üzere ayrılır bu bölümler dahilinde planlar yapıp buna göre hareket etmek en doğru olanıdır.

Sınav öncesi

Sınav öncesi dikkat etmek gereken en önemli kural içinde bulunduğunuz şart ve koşulları iyi incelemek gerekir ve bunlara göre konsantrasyonu geliştirmelisiniz.

Bu süreçte zamanı iyi kullanmak çok önemlidir. Zaman denetimi sadece sınava hazırlık sürecinde değil hayatın tüm alanında kullanılabilecek kıymetli bir hazinedir.

Çalışma sürecinde çıkmış sorunlar, özet çalışmalar ve tekrar yapmak gibi plan listesi oluşturabilirsiniz.

Her gün yapılacak bir deneme ile eksiklerinizi tespit edip tamamlamaya özen gösterebilirsiniz. Özellikle denemeleri gerçek sınav saatlerinde yapmaya önem verin.

Sınav öncesinde dikkat edilmesi gereken bir başka ayrıntı ise beslenme ve uyku düzenin oturmasıdır.

Ders çalışma planınızı uygularken kaygınızı azaltacak etkinliklere de yer vermeniz sizin açışınızdan olumlu olacaktır.

Sınav öncesi sınava gireceğiniz okulu görmek ve sınav esnasında gerekli olan belgeleri bir gün öncesinden hazırlamakta fayda olacaktır.

Sınav sırasında

Öncelikle derin bir nefes alarak kaygınızı bir kenara bırakın ve sorulara odaklanın. Sınav öncesi hangi testten başlayacağınıza karar verin buna sadık kalın. Daha önce yaptığın test teknikleri ile çözmeyi deneyin yeni teknikleri o sırada denemek riske girmenize neden olabilir.

Sınav sonrası

Sınav sonrası ruhunuzu ve bedeninizi rahatlatacak etkinlikler yapmak için sonuçları bekleyin. Bu süreci çevrenizdeki tecrübe sahibi kişilerden yardım alabilirsiniz.