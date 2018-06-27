Sınav kaygısına karşı bunları yapın!

Uzmanlar sınava günler kala kaygı ile mücadele etmek isteyenlere önerilerde bulundu.

Güncellenme 27 Haziran 2018 08:53

Öğrencilerin hayatlarının önemli bir gelişmesi olarak gördüğü üniversite sınavı yaklaşıyor. Öğrenciler sınava hazırlık sürecini ne kadar iyi değerlendirirse değerlendirsin bazen kaygılarına yenik düşebiliyorlar. Bu dönemi en sağlıklı şekilde geçirmek ve etkili kullanabilmek için uzmanlar bir kaç öneri de bulundu.

Kaygı mükemmeliyetçi kişilerde görülür

Sınav kaygısı öğrencinin bildiklerini de yapmasının önüne geçebilecek bir kaygı türüdür. Sına kaygısına neden olan durumlar genelde sınava yüklenen anlamlar, zihinde oluşan imaj ve sınav sonrası başarı durumudur. Çoğunlukla rekabetçi ve mükemmeliyetçi kişilerde rastlanmaktadır. Sosyal çevrenin baskı ve beklentileri de neden olmaktadır.

Farkına varın ve uzak durun

Olumsuz düşünceler beyninizi işgal etmeye başladığı anda bu düşüncelerin kaygıdan kaynaklandığını fark edin ve hemen uzak durun. Bu kaygılar başarısızlığa giden yola hızlı bir geçiş yapılmasına neden olacaktır.

Kaygınızı azaltıp motivasyonunuzu güçlendirin

Sizi kaygı ve endişeye iten düşüncülerden sıyrılıp size moral ve motivasyon sağlayacak düşüncelere doğru ilerleyin. Önce kendiniz başaracağınıza inanın bu sınav kaygısı ile mücadele açısından çok önemlidir.

Kaygı ile mücadele için

Sorgulayın. Düşüncelerinizi önce sorgulamayı öğrenin ve düşünme alışkanlıklarından farklı bir bakış açısı ile yeniden değerlendirin.

Nefes alma ve gevşeme egzersizleri yapın.

Kaygınızı tanıyın ve bastırmaya çalışmayın

Düşüncelerinizi durdurma ve dikkatini başka noktaları odaklamanın yollarını öğrenip uygulayın.

Eğer kaygınızla tek başına mücadele edemiyorsanız bir uzmandan yardım alabilirsiniz.

Kaygı yönetimi

Kaygı yönetimini öğrendiğinizde sizin için pek çok faydası olacak ve dikkatini toplamınıza, olumsuz düşüncelerden kurtulmanıza, sınava odaklanmanıza, kontrol duygusunu kazanmanıza yardımcı olacaktır. Sınav önce yapılması gerekenler arasında çalışma alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Uyku ve beslenme alışkanlıklarınıza dikkat edin. Çalışmalarınızı son güne bırakmayın.