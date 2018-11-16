Sinan Gümüş'ten kötü haber!

Galatasaray'ın U21 Takımı ile yaptığı hazırlık maçında Sinan Gümüş sakatlandı.

Güncellenme 16 Kasım 2018 15:48

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı çalışmayla sürdürdü. Kulüp bu kapsamda, U21 Takımı ile bir antrenman maçı yaptı.

İlk yarı A Takımı 1-0 yendi

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 70 dakika üzerinden gerçekleştirilen maçın ilk yarısı U21 Takımı'nın kendi kalesine attığı gol sonrası A Takımı'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı 2-1 bitti

İkinci yarının başında Ahmet Sivri ile U21 Takımı bir gol bularak skoru eşitlerken, 65. dakikada Malik Karaahmet'in attığı gol ile birlikte maç A Takım'ın lehine 2-1'lik skorla sona erdi.

Sinan Gümüş sakatlandı

Karşılaşmanın ilk yarısında ikili mücadele sırasında sağ üst arka adale grubundan sakatlanan Sinan Gümüş'ün son durumu, yarın yapılacak tetkiklerinin ardından belli olacak.

Antrenman devam edecek

Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.