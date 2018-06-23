Şimşek'ten kritik enflasyon açıklaması

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye'nin para politikasında güçlü adımlar attığını söyledi.

Güncellenme 23 Haziran 2018 12:26

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, dış talebin destek olduğu, iç talebin bir miktar yumuşayacağı, cari açık, enflasyon gibi dengesizliklerin giderileceği, yönetilebilir noktaya geleceği bir dönemin içinde olunduğunu, para politikasında güçlü adım attıklarını söyledi.

Bursa'da halka hitap eden Şimşek, dış talebin destek olduğu, iç talebin bir miktar yumuşayacağı, cari açık, enflasyon gibi dengesizliklerin giderileceği, yönetilebilir noktaya geleceği bir dönemin içinde olunduğunu, para politikasında güçlü adımlar atıldığını, maliye politikasına ilişkin endişelerin yersiz olduğunu, yapısal reformlarla da bu süreci güçlendireceklerini belirtti.

Şimşek, Amerikan yönetiminin kendi inşa ettiği kurala dayalı çok taraflı olduğunu, 2. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan, aslında dünyanın da şu an itibarıyla menfaatine görünen yapının hırpalandığını, Amerika'nın Türkiye'nin çok önemli bir ticaret ortağı olmadığını, Amerika'nın önemli bir ülke, önemli bir müttefiki olduğunu, anlaşılmayan konuların olduğunu ama genel olarak Amerika'nın önemli bir ülke olduğunu, ticaret özellikle de otomotiv ihracatı açısından en az etkilenecek ülkelerden birinin Türkiye olduğunu, onun için o konuda Türkiye'ye ilişkin bir endişeye gerek olmadığını, genel anlamda havayı bozduğunu söyledi.