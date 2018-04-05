Şimşek'ten fitnecileri kızdıracak paylaşım!

Hakkında istifa ettiğine dair haberler çıkan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek, Twitter'dan yaptığı paylaşımla hizmete devam mesajı verdi.

Güncellenme 05 Nisan 2018 16:36

İstifa ettiği gündeme gelen Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Twitter'dan paylaşım yaptı. Şimşek paylaşımında, Son nefesimize kadar güzel Türkiye için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam ifadelerini kullandı.

Just landed in #Istanbul to attend 2018 #IIF Economic Program.



Yatırımcılarla bir dizi görüşme yapmak üzere az önce İstanbul’a vardım.



Son nefesimize kadar güzel Türkiyemiz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam.. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) 5 Nisan 2018

Yatırımcılarla bir dizi görüşme yapmak üzere İstanbul'a geldiğini belirten Şimşek, son nefesine kadar Türkiye için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam edeceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna açık olarak yaptığı ilk değerlendirmelerin ardından, Şimşek'in istifasını Başbakan'a ilettiği iddiaları Ankara kulislerinde konuşulmuştu.

Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine açıklama yapan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Bu şu anda bir iddia. Bize gelen bir şey yok bununla ilgili" ifadelerini kullanmıştı.