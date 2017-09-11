Şimşek'ten 'dengeli büyüme' değerlendirmesi

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.​

Güncellenme 11 Eylül 2017 13:33

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek, "İç ve dış talebin büyümeye pozitif katkı sağlamasıyla dengeli büyüme ikinci çeyrekte de devam etti" dedi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, iç ve dış talebin büyümeye pozitif katkı sağlamasıyla dengeli büyümenin ikinci çeyrekte de devam ettiğini belirterek, "2017 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin öncü göstergeler de güçlü ekonomik büyümenin ivme kazanarak devam ettiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ikinci çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılın ikinci çeyreğinde ekonominin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 büyüdüğüne dikkati çeken Şimşek, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH büyümesinin, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 oranında gerçekleştiğine işaret etti. Şimşek, böylece yılın ilk yarısında büyüme hızının yıllık yüzde 5,1'e ulaştığını vurguladı.

İç ve dış talebin büyümeye pozitif katkı sağlamasıyla dengeli büyümenin ikinci çeyrekte de devam ettiğine değinen Şimşek, şöyle devam etti:

"Yurt içi talep büyümeye 3,2 yüzde puan katkı sağlarken, net dış talep 1,8 yüzde puan katkı sağladı. Önemli pazarlarımızdan Avrupa ile emtia ihracatçısı ülkelerin güçlü talebi ve turizm gelirlerimizdeki artış sonucunda mal ve hizmet ihracatımız ikinci çeyrekte yıllık yüzde 10,5 büyüdü."

"Güçlü büyüme tek başına yeterli değil"

Şimşek, 16 Nisan referandumundan sonra belirsizliklerin azalmasıyla finansal piyasalarda belirgin bir pozitif eğilim görüldüğüne dikkati çekerek, "Aynı zamanda hem reel kesim güveni hem de tüketici güveni toparlandı. Kaynaklarını ve etkinliğini artırdığımız Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefalet sistemi ikinci çeyrekten itibaren ticari krediler kanalıyla ekonomik büyümeyi destekliyor. 2017 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin öncü göstergeler de güçlü ekonomik büyümenin ivme kazanarak devam ettiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Sağlanan güçlü büyümenin olumlu ancak tek başına yeterli olmadığına işaret eden Şimşek, büyümenin kapsayıcı olmasının temel öncelikleri olduğunu belirtti.

Şimşek, şunları kaydetti:

"İstihdamı artırmaya yönelik aldığımız tedbirler ve ekonomik büyümedeki ivmelenme sonucunda, 2017 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıl sonuna göre yaklaşık 600 bin kişiye ilave istihdam sağladık. Böylece 2017 yılı başından itibaren işsizlik oranında kademeli düşüş gerçekleşti. Türkiye son 15 yılda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen sağlam ekonomik temelleri sayesinde ortalama yüzde 5,7 oranında güçlü bir büyüme performansı sergiledi. Önümüzdeki dönemde bu performansı daha da artırmak ve ekonomimizin yapısal dönüşümünü hızlandırmak için kapsamlı reform gündemimizi kararlılıkla hayata geçireceğiz. Siyasi belirsizliklerin ortadan kalktığı bu dönemde yapısal reformların sağlayacağı katkıyla yüksek gelir seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz."