Şimşek'ten çok konuşulacak Merkez Bankası açıklaması

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Merkez Bankası'nın geç de olsa güçlü bir adım attığını ve bundan sonra gerekeni yapacağını söyledi.

Güncellenme 25 Mayıs 2018 11:28

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın geç de olsa güçlü bir adım attığını ve etkili olduğunu belirterek, bankanın tepki vermeye devam edeceğini, elinin kolunun bağlı olmadığını, hükümetin tam desteğine sahip olduğunu ifade etti.

Şartlar hemen normale dönmez

Şimşek, Merkez Bankası geç de olsa güçlü bir adım attığını bunun etkili olduğunu, bazen hemen akabinde piyasaların normalleşmesinin beklendiğini ama öyle bir durumun söz konusu olmadığını, patikaya oturmasının zaman aldığını söyledi.

Halkbank’a ceza haberleri yalan

Etkiyi sınırlayan dün birkaç etken olduğunu belirten Şimşek, bunlardan birinin Halkbank'a ilişkin asılsız iddialar olduğunu, Halkbank'ın bunu yalanladığını, Halkbank'a ilişkin bir kararın olmadığını, bunların uydurma olduğunu, Halkbank'a 49 milyar dolar ceza verileceğinin uydurma bir haber olduğunu belirtti.

Dolar tüm para birimlerine karşı değer kazanıyor

Şimşek, sanki gelişmekte olan ülkelerde sorun yok da Türkiye'de sorun var gibi gösterildiğini, ABD'de uzun vadeli faizler hızla artarak yüzde 3'ü aştığını, yüzde 3'ün kritik bir eşik olduğunu, bunun etkisi olduğunu, ABD dolarının tüm para birimlerine karşı değer kazandığını söyledi.

Maliye politikası konusunda endişe var

Bu trendlerin Türkiye'ye özgü olmadığını ifade eden Şimşek, Türkiye'yi olumsuz anlamda ayrışmasına sebep olan gelişmeler olduğunu, seçim arifesinde olunduğunu, maliye politikasına ilişkin endişeleri olduğunu belirtti.

Merkez Bankası ne gerekiyorsa yapacak

Şimşek, Merkez Bankası'nın spekülatif saldırılara karşı eli kolu bağlı olmadığını, tepki vermeye devam edeceğini, bankanın hükümetin desteğine sahip olduğunu, ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.

OHAL ne zaman biter?

Merkez Bankası güçlü bir tepkiyle aslında bağımsız olduğunu gerektiğinde gerekeni yapacağını ortaya koyduğunu vurgulayan Şimşek, OHAL olmasaydı lira bu kadar değer kaybetmezdi dendiğini, OHAL'in bir mecburiyetten dolayı geldiğini, terör örgütü hendek siyaseti ile işi yeni bir boyuta taşıdığını, o dönemde DEAŞ'ın bölücü terör örgütünün saldırıları olduğunu, Türkiye OHAL'le terörün nefesini kıstığını, Türkiye terörle mücadelede eli rahatladığı an bir gün dahi OHAL'in devam etmeyeceğini ifade etti.