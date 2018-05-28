Şimşek ve Çetinkaya'dan kritik açıklamalar

Başbakan Yardımcısı Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, Londra ziyareti öncesinde yatırımcılar ve iş dünyası ile bir araya geldi.

Güncellenme 28 Mayıs 2018 10:36

Resmi temaslar için Londra'ya hareket eden Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, ziyaret öncesi yatırımcılar ve iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi

Şimşek'in toplantısına katılan bankacılar, söylemlerde ekonomide bugüne kadar yapılanlar ve önümüzdeki dönemde yapılacaklara, mali disipline, sıkı para politikasına, piyasa ekonomisine bağlılığa ilişkin açıklamalara yer verildiğini ifade etti.

Bankacılar, toplantıda Çetinkaya'nın mesajlarında para politikası duruşunun sıkı olduğu ve uzun süre sıkı kalabileceğine yönelik söylemlere dikkat çektiler. Katılımcılar para politikasında sadeleşme adımının oldukça yakın olduğu, 7 Haziran Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında değerlendirilebileceği izleniminin verilen mesajlar arasında ön plana çıktığını söylediler.

İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen toplantıda makro hedeflere ilişkin güven tesis edici açıklamaların yapıldığını belirterek, "Bunun yanı sıra para politikasında sadeleşmeye ve normalleşmeye gidişin 'önümüzdeki günler' ile ifade edilebilecek sürede gündeme gelebileceğini anlıyoruz. TCMB'nin uzun süre para politikası bileşimini yeterince sıkı tutmayı öngördüğünü izlenimini alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili konuşan başka bir bankacı ise Çetinkaya'nın önümüzdeki dönemde sadeleşme kapsamında 'Haftalık repo faizinin yeniden ana fonlama aracı olarak kullanılacağı ve dar bir faiz koridoru öngörüldüğünü' söylediğini belirttiler.

Toplantıya katılan bankacılar Şimşek'in makro ve piyasa gelişmelerine ilişkin yorumlarında ise geçen hafta yaptığı açıklamalara oldukça yakın seyre dikkat çektiler.