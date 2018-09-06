Simit zammı vatandaşı isyan ettirdi!

Sabah simide yapılan yüzde 50'lik zammı gören Samsunlular, Artık simitlerde mi Amerika'dan geliyor" sözleri ile isyan etti.

Güncellenme 06 Eylül 2018 15:34

Samsun’da bu sabah itibarıyla simide yüzde 50 oranında zam yapıldı. Bunu öğrenen vatandaşlar, "Artık simitlerde mi Amerika'dan geliyor" şeklinde tepki gösterdi.

Artık 1,5 TL’den satılıyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun Fırıncılar Odası Başkanı, doların artışıyla birlikte susam ve una gelen zammın ardından böyle bir artış yaşandığını, Samsun'da yaklaşık 4 yıldır 1 liradan satılan simidin, bu sabah itibariyle yeni gelen zamla birlikte 1,5 liradan satışa sunulduğunu söyledi.

Yüzde 50 zam geldi

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, bugün itibariyle simide yüzde 50 zam geldiğini, 1 liradan satılan simidin 1,5 TL olduğunu, simitteki artışın dolarla bir bağlantısının olduğunu, maliyetlerin uçup gittiğini, şu anda un fiyatlarına yüzde 60'a yakın zam geldiğini, 2014 tarihinden bugüne kadar 80 gramlık simidin 1 liradan satışa sunulduğunu, bugün 80 gram olan simidin 90 grama yükselerek fiyatının da 1,5 TL olduğunu, doların artışıyla birlikte susam ve una gelen zammın ardından böyle bir artış yaşandığını söyledi.

“Simit de mi Amerika'dan gelmeye başladı”

Simit almak için fırınların yolunu tutan vatandaşlar ise yapılan yüzde 50 zamma veryansın etti. Vatandaşlar, "Artık simit de mi Amerika'dan gelmeye başladı. Her şeye zam geliyor. Bir simide yüzde 50 zam yapılır mı? Çok fazla zam yapıldı. Artık çay ve simit ikilisi tarihe karıştı. Yetkililerin bu duruma bir an önce çözüm bulması gerekir" diye konuştu.