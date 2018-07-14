Simge Fıstıkoğlu'ndan müjdeli haber!

Simge Fıstıkoğlu'nun 4,5 aylık hamile olduğu için ekranlara veda ettiği iddia edildi.

Güncellenme 14 Temmuz 2018 11:23

Ünlü magazinci Onur Akay, okuyucularına müjdeli bir haber verdi. Habere göre, NTV'nin sevilen spikeri Simge Fıstıkoğlu'nun hamile ve bu yüzden ekranlara veda etti.

Akay'ın yazısının ilgili kısmı ise şu şekilde:

"Bugün sizlere müjdeli bir haber vermek istedim. Biliyorsunuz NTV ekranlarında sunuculuk görevini üstlenen Simge Fıstıkoğlu,iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Emir Tavukçuoğlu ile geçen nisan ayında dünya evine girmişti. Simge Fıstıkoğlu'nun 4,5 aylık hamile olduğunu, dün son kez ekranlara çıktığını ve artık uzun bir süre ekranlarda olmayacağını öğrendim. Çiftin hayırlısı ile bebeğini kucağına almasını diliyorum."