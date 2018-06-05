Silivri TOKİ Konutları'nda başvurular 8 Haziran'da başlıyor

TOKİ Silivri Konutları'nda kura başvuruları 18 Haziran'da başlıyor! Silivri TOKİ Konutları'nda daire fiyatları 198 bin TL'den başlangıç gösteriyor.

Güncellenme 05 Haziran 2018 14:45

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan İstanbul Silivri’de en düşüğü 198 bin TL’den başlayan konutlar için başvuru tarihini açıkladı.

Türkiye’nin en büyük sosyal konut üreticisi Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yurt genelinde büyük şehirler de dahil olmak üzere sosyal konut projeleri üretmeye devam ediyor. İstanbul Avrupa Yakasının Silivri ilçesinde hayata kazandırılacak olan TOKİ Silivri Konutları’nda başvurular 18 Haziran 2018 tarihinde start veriyor.

En düşüğü 198 bin TL olan sosyal konutlarda aylık taksitler ise 961 TL’den başlıyor. Hem modern hem de geleneksel mimarinin bir araya getirildiği TOKİ yapıtlarından bir tanesi olarak yükselen Silivri KOnutları’nda da az katlı yatay mimari tercih ediliyor. Sosyal olanakları ve mimarisi ile göz dolduran TOKİ’nin Silivri’de hayata kazandırdığı toplu konut projesinde detaylar belli oldu. Proje hakkındaki genel bilgileri ve başvuru koşullarını sizler için derledik...

Emlak Gündem'de yer alan habere göre, TOKİ tarafından İstanbul’un Silivri ilçesinde hayata kazandırılan TOKİ Silivri Konutları projesinde dar ve orta gelir sınıfında yer alan aileler için toplam bin 356 adet konut yer alıyor. Daire fiyatlarının 198 bin TL’den başladığı projede aylık taksit ödemeleri ise 961 TL’den başlangıç gösteriyor.

İki etap şeklinde yükselen proje hakkında detaylı bilgi veren TOKİ Başkanı Ergün Turan başvuruların 18 Haziran tarihinde başlayacağını ifade ederek, “Başvuruda 29 Haziran son gün. 11-12 Temmuz’da kura çekilişi yapılacak ve ev sahipleri belli olacak. Evlerin fiyatları 198 bin liradan, en düşük aylık taksit tutarı da 961 liradan başlıyor” dedi.

Kira öder gibi konut satın alma imkanı sunan TOKİ Konutları projesinden daha önceden daire sahibi olmayan dar gelirliye 700 adet konut kontenjanı, emekli vatandaşlar için 234 adet konut kontenjanı ve orta gelir grubunda yer alan vatandaşlar için de toplam 422 adet konut kontenjanı ayrıldı.

Daha önceden konut satın almayan vatandaşların konut sahibi olmasını amaç edindiklerini ifade eden Ergün Turan, “Amacımız hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın kira öder gibi ev sahibi olabilmelerini istiyoruz” diye konuştu.

‘İkinci Bahar’ kampanyası ile konut projelerinde emekliler yüzde 25 kontenjan ayrıldığının altını çizen TOKİ Başkanı Turan, “2017’de 15 binin üzerinde konutu hiç ev sahibi olmayan emekli vatandaşlarımıza verdik” dedi. Silivri projesinde de 234 konutun emekliye ayrıldığını belirten Turan, “İsteyen 25 bin lira peşinat ve 180 ay vadeyi, isteyen 30 bin lira peşinat 240 ay vade ve 700 lira taksiti seçebilecek” şeklinde konuştu.

Emekli vatandaşların dışında engelli vatandaşlar, şehit aileleri ve malullerine de özel kontenjan ayırdıklarını açıklayan Ergün Turan, alt gelir grubunda satışa sunulan 47 konut ile orta gelir grubunda yer alan 22 konutu engelli vatandaşlar için tahsis ettiklerini açıkladı.

2+1 ve 3+1 planında tasarlanan TOKİ Silivri Konutları’nda hak sahipleri kura ile belirlenecek. Kuraya katılabilmek için bazı şartları karşılamak ve verilen süre içinde başvuruda bulunmak gerekiyor. Başvuru şartları ise şu şekilde:

●Ucuz konuta başvuru için İstanbul’da en geç 30 Haziran 2016’dan itibaren kesintisiz ikamet ediyor olmak gerekiyor.

● Başvuru yapacak kişi daha önce TOKİ’den ev veya konut kredisi almamış olmalı.

● Hane halkı aylık net geliri en fazla 4800 lira olmalı.

● Yaş şartı dar gelirli için yapılan konutlarda 25, orta gelir grubunda 18.

● Şartları sağlayanlar Halkbank’ın İstanbul’daki bütün şubelerine başvurabilecek.

● Başvuru bedeli alt gelir grubu için 1000 lira, orta gelir grubu için 2000 lira.

Emlak Gündem