Şile'de can pazarı! Yük gemisi karaya oturdu

Şile açıklarında şiddetli fırtına sebebi ile kıyıya vuran kargo gemisindeki mürettebatı kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Güncellenme 19 Aralık 2018 15:19

Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına sebebi ile bir kargo gemisi kıyıya vurdu. Fırtınanın etkisi ile yan yatan Natalıa adlı gemide 16 mürettebat bulunuyordu. Etkili dalgalar nedeni ile zor anlar yaşayan mürettebatı kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, kıyıdan uzatılan iple mürettebatı kıyıya çıkarıyor.

Fırtına nedeni ile karaya oturdu

Gelen bilgilere göre, Sahilköy açıklarında kıyaya vuran gemi için çok sayıda ekip sevk edildi. Komor Adaları bandralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisinin fırtına nedeniyle karaya oturduğu öğrenildi.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

Olaya dair açıklama yapan İstanbul Valiliği, 16 mürettebatı bulunan gemide can kaybının olmadığını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.