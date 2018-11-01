Sıla'nın savcılığa sunduğu deliller, Ahmet Kural'ın başını yakacak!

Ahmet Kural'ın kendisine şiddet uyguladığı iddiası ile şikayetçi olan Sıla'nın savcılığa sunduğu delillerde şok ayrıntılar ortaya çıktı.

Güncellenme 01 Kasım 2018 16:54

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, aşk yaşadığı Ahmet Kural’dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü iddiası ile şikayetçi oldu. Avukatıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na gelen Sıla, Kural’a karşı üç ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Yerde sürükleyip, kafasına vurdu

Sıla’nın ifadesi ortaya çıktı. Buna göre Ahmet Kural’ın güzel şarkıcıyı yerlerde sürükleyip, kafasını duvara vurduğu ortaya çıktı.

Kıyafetleri yırtıldı

Sıla’ya yapılan şiddetin görüntüleri ortaya çıktı. Şikayet dosyasına eklenen görüntülerde, Sıla’nın şiddet sırasında yırtılan kıyafetleri de delil olarak eklendi.

Ahmet Kural, alkollüydü

Ahmet Kural, Sıla’ya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda şiddet uyguladığı, Ahmet Kural'ın evinde saat 04.00 sularında yaşanan olayda ünlü oyuncunun alkollü olduğu ortaya çıktı.

45 dakika şiddet görmüş

Sıla ifadesinde, "Yerlerde sürüklendim, kafam duvarlara vuruldu. Kaçmaya çalıştığım sırada, Ahmet Kural tekrar yakaladı ve kafama kül tablasıyla vurdu. Yoğun hakarete maruz kaldım. Yaklaşık 45 dakika sürüyor bu saldırı" suçlamalarında bulundu.

Sıla’yı şoförü kurtarmış

Evden çıkmaya çalışırken Ahmet Kural'ın kendisini yakaladığını ve tekrar bir boğuşma olduğunu belirten Sıla, bu sırada üstünün parçalandığını, zorlukla kapıyı açıp kaçtığını, panik içinde şoförüne ulaştığını ve şoförü Mahmut Kapçak tarafından kurtarıldığını anlattı.

Kolları morarmış

Sıla’nın savcılığa sunduğu dayak görüntülerinde yediği dayaktan kollarının morarmış olduğu ve sıyrıklar oluştuğu görülüyor. Haber Global'den Selahattin Günday'ın haberine göre ünlü sanatçı yaşadıkları karşısında büyük şok yaşadı.

Olaydan hemen sonra eve gittiğini, evindeki hizmetçisinin de kendisini görünce şoka girdiğini belirten Sıla, onları da tanık olarak gösterdi.

Darp raporu almış

Avukat tarafından savcılığa sunulan 'delil' niteliğindeki dayak fotoğraflarına Sıla'nın yırtılan kıyafetleri de dahil edildi. Sıla'nın yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamadığı, annesinin İzmir'den yanına gelmesi sonrasında cesaretini toplayıp hastaneye giderek darp raporu aldığı öğrenildi.

Kural, Sıla’ya küfür de etmiş

Savcılığa verilen şikayet dilekçesine göre Ahmet Kural genç şarkıcıya galiz küfürler edip defalarca 'seni öldürürüm, seni öldürürüm' diyerek tehditlerde bulundu. Ahmet Kural darp sırasında da Sıla'nın kıyafetlerini yırtmış.

Dayan olayı 29 Ekim’de yaşanmış

Dayak olayının yaşandığı 29 Ekim'den sonra günlerce kendini toparlamaya çalışan Sıla, ailesinin de desteği ile ancak bugün savcılığa gidip olayı kamuoyu ile paylaşabildi Avukatı ünlü şarkıcının psikolojik olarak çok etkilendiğini savcılık dilekçesinde belirtti.