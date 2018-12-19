Sıla'nın darp görüntüleri orijinal değil

Sıla Gençoğlu-Ahmet Kural soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı.

Güncellenme 19 Aralık 2018 11:44

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, geçen ay sevgilisi oyuncu Ahmet Kural’dan şiddet gördüğünü iddia etmişti ve şikayetçi olmuştu. Şikayet dosyasına darp edildiğine dair görüntüler koyan Sıla’nın medyaya da yansıyan morluklarının gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Görüntüler orijinal değil

Sıla Gençoğlu’na ait olan ve daha sonraki günlerde dava dosyasına giren görüntülerle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa gönderildi. Buna göre, görüntülerin orijinal olmadığı ve vücuttaki morlukların belli olmadığını ortaya çıkarken, bu gelişmenin soruşturmanın seyrini değiştireceği düşünülüyor.

Ne yaşanmıştı?

Ünlü sanatçı Sıla, geçen ay sevgilisi ve oyuncu Ahmet Kural’dan şiddet gördüğü iddiası ile şikayetçi olmuştu. Ahmet Kural için uzaklaştırma kararı çıkartan Sıla, mahkemenin uzlaşma kararını reddetmişti.