Silah arkadaşları şehide, görüntülü arayarak veda etti

Süngü Tepe üs bölgesinde mühimmatın infilak etmesi sonrası şehit olan Topçu Er Samet Kaymakçı'nın arkadaşları görüntülü arayarak veda ettiler.

Güncellenme 12 Kasım 2018 17:34

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Süngü Tepe üs bölgesinde, arızalı mühimmat patlaması sonucu şehit olan askerlerden Topçu Er Samet Kaymakçı’ya silah arkadaşları son vazifelerini görüntülü arama yoluyla yaptılar. Şehidin bir yakını, Şehit Kaymakçı’yı arkadaşlarına son kez görüntülü arama yoluyla gösterdi.

Cenaze namazı memleketinde kılındı

Şehit Topçu Er Samet Kaymakçı, Van Filo Komutanlığı'nda düzenlenen tören sonrası memleketi Gaziantep'e getirildi. Gaziantep Havalimanı'nda törenle karşılanan Şehidin naaşı daha sonra cenaze namazı kılınmak ve toprağa verilmek üzere Gaziantep Asri Mezarlık içerisindeki Bahaddin Nakıpoğlu Camii'ne götürüldü.

Silah arkadaşları görüntülü arayarak veda etti

Burada kılınan cenaze namazı öncesinde Şehit Kaymakçı’nın tabutu başına çok sayıda yakını gelirken, bir yakını şehidin Hakkari'deki silah arkadaşlarını görüntülü arayarak son vedalarını yapmalarını sağladı.

Şehidin yakınları gözyaşlarını tutamadı

Öte yandan Bahaddin Nakıpoğlu Cami'ndeki cenaze törenine katılan ve şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu önünde nöbet tutan askerler de şehidin ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit Kaymakçı için duaların okunduğu sırada tabut nöbeti tutan askeri inzibat, şehidin babası, kardeşleri, annesi ve ninesinin tabutun başına gelmesiyle birlikte gözyaşlarını tutamadı.