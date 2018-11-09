Sıla, Ziynet Sali'nin kolunu neden kırdı?

Ahmet Kural-Sıla olayı bambaşka bir boyut kazandı. Buna göre, Sıla'nın bir otelde Ziynet Sali'ye şiddet uyguladığı ve kolunu kırdığı iddia edildi.

Güncellenme 09 Kasım 2018 12:15

Ahmet Kural’ın sevgilisi Sıla Gençoğlu’nu darp etmesi olayının yankıları sürüyor. Beyaz TV’de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına gelen bir ihbar ise magazin gündemini yeniden karıştıracak cinsten. İddiaya göre, Ahmet Kural, Sıla ile ayrı olduğu dönemde Ziynet Sali ile kendisini aldattığı iddiasını yalanladı ama bu kez de ortaya atılan farklı iddia olayı bambaşka yere taşıdı.

Sıla, Sali’nin kolunu kırdı iddiası

Programın Whtasapp ihbar hattına gelen bilgiye göre; Sıla, Nişantaşı’ndaki bir otelde Ziynet Sali’nin kolunu kırdı. Sali’nin kırık kolu ile golf oynadığı ana dair kareler de bu olayı destekledi.

Sali ne demişti?

Ahmet Kural-Sıla olayının patlak verdiği sıralarda muhabirlerin Ziynet Sali’ye olayla ilgisinin olup olmadığına dair soruya, "Arkadaşlar saçmalamayın" cevabını vermişti.

Kural’ın menajerleri yalanladı

Öte yandan Ertuğrul Özkök’e konuşan Ahmet Kural’ın menajerleri de Sıla'nın ayrı oldukları dönemde Ziynet Sali ile Ahmet Kural'ı aldattığı iddialarını yalanladı.