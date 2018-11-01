Sıla, yaşadıklarını Instagram'dan paylaştı!

Sıla Gençoğlu, Ahmet Kural'ın kendisine yaşattığı şiddet hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 01 Kasım 2018 17:49

Oyuncu sevgilisi Ahmet Kural’dan dayak yediği iddiası ile şikayetçi olan Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

“Fiziki şiddete maruz kaldım”

Ataol Behramoğlu'nun şiirinden "Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var" sözlerini alıntılayan Sıla, "Merhaba, bazen cümleye başlamak çok zor olabiliyor. Galiba en doğrusu konuya direkt girmek. Hayatımdaki insanın fiziki şiddetine maruz kaldım. Bu, fiziki hasarı bir yana insanın kadın tarafını darmadağın eden bir olaymış. Hayatta geldiğiniz yer, başarılarınız ya da oluşturduğunuzun bir anda önemsiz kaldığı yıkıcı bir deneyimmiş” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir ceza, yaşadığım kabusu silmeyecek”

Ülkede bugüne kadar ne kadar şiddet mağduru kadın varsa, gözlerinin gözlerine değdiği bir an olduğunu vurgulayan Sıla, “Artık ne yazık ki biliyorum, çok kolay değil sokağa çıkıp “Ben şiddete uğradım” diye bağırmak. Ama şunu da biliyorum ki ben de susarsam önce kendime, sonra da bu ülkenin kadınlarına, şiddete karşı insanlarına haksızlık etmiş olacağım. Bu nedenle başıma gelen olay üzerine susmama kararı aldım. Yasaların bana verdiği hakları kullanacağım. Hiçbir ceza, yaptırım benim yaşadığım kabusu hayatımdan silmeyecek, bunu çok iyi biliyorum” dedi.

“Bazıları hiç sevilmeyi öğrenememiş…”

Sıla açıklamasına şu sözlerle devam etti: “Ama bu hayatta şarkılarla, kelimelerle bir iletişim kurabildiysek ve kendimi biraz anlatabildiysem, gücümü kendim kadar sizlerden aldığımı da biliyorsunuzdur. Bana uygulanan korkunç şiddet karşısında dilsiz kalmamayı seçiyorum. Bazıları hiç sevilmeyi öğrenememiş olabilir ama bence aşkın bununla hiç bir ilgisi yok!"