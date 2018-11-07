Sıla o davayı kazandı

Sıla’nın ‘Reverans’ adlı şarkısının kendisine ait olduğu iddialarıyla gündeme gelen İbrahim Çetin Tazeler’in açtığı dava sonuçlandı.

Güncellenme 07 Kasım 2018 12:15

Reverans adlı şarkının sözlerinin kendine ait olduğunu söyleyen İbrahim Çetin Tazeler’in açtığı davayı Sıla kazandı. 21 yaşında olan Tazeler’in avukatının verdiği dilekçede Sıla’nın müvekkiline ait olan şarkının sözlerini yaşının küçük olmasından faydalanarak alıp, kendine aitmiş gibi kullanıp seslendirdiğini iddia etti.

Avukat bu durumu iddia ederek Sıla’dan faizliyle birlikte tazminat talebinde bulundu. Sıla’nın avukatı tarafından yapılan açıklamada ise Reverans adlı parçanın müvekkilleri tarafından 2012 yılında kaleme alınmış olup, MSG’ye ((Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) eser bildirimi yapıldığını açıkladı.

Dilekçede Tazeler’in Sinan Akçıl’ın da içinde bulunduğu pek çok sanatçıya yönelik aynı sebepten dava açtığını ancak kazanamadığını ifade etti.

Bilirkişiler tarafından yapılan incelemelerde eserin sözlerinin Sıla’nın kaleme aldığı diğer şarkıların sözlerinin dilleri ile uyuştuğu için sanatçıya ait olduğuna karar verildi. Mahkeme davanın reddine karar verdi.