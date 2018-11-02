Sıla-Ahmet Kural olayında flaş gelişme

Sıla'nın iddiaları üzerine Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı, Ahmet Kural'ı ifadeye çağırdı.

Güncellenme 02 Kasım 2018 10:36

Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği iddia edilen ünlü oyuncu Ahmet Kural ifadeye çağrıldı.

Sıla, dün Çağlayan adliyesine giderek darp edildiği iddiası ile Ahmet Kural’dan şikayetçi olmuştu ve sosyal medya hesabından yaşadıklarının ayrıntılarını paylaşmıştı.

Bu gelişmeler üzerine; İstanbul Adalet Sarayı, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı İlkay Ağır tarafından 'Şüpheli' olarak ifadeye çağırıldı.